Neve in anticipo sul carso, Roberti: «Siamo pronti» (VIDEO)

Aggiornamento 15.30 -La viabilità è stata quasi del tutto ripristinata con regolarità, con la sola esclusione di Scala Santa che è stata temporaneamente chiusa in discesa. Tornata normale anche la circolazione degli autobus della Trieste Trasporti sull'altipiano: solo Grozzana risulta ancora non raggiungibile dalla 51, mentre la 42, la 3, la 4 e la 39 hanno ripreso a circolare dopo il blocco di alcune ore di questa mattina.

Rinviati i lavori notturni sulla A4. La nevicata ha provocato grossi disagi al confine con la Slovenia, in particolare quello di Fernetti, pichè l'autostrada slovena è chiusa ai tir.

Il Comune di Trieste ha avvisato poco fa i cittadini della situazione sull'Altipiano tramite il canale ufficiale Telegram: «Strade dell'Altipiano interessate da leggero strato di neve. Massima prudenza alla guida». Infatti il calo termico è arrivato in anticipo e sono cominciate le prime nevicate. Come riferito da Roberti in una diretta sul suo profilo Facebook, sono stati aperti i centri per la distribuzione del sale a Opicina e Prosecco, mentre ne verranno aperti altri in città, precisamente in viale Miramare e Valmaura, attivi dalle 14.00 alle 17.00.

Disagi anche per il trasporto pubblico: Conconello non raggiungibile dalla linea 3, Gropada e Banne dalla linea 39 a causa della neve.

Un nuovo punto di consegna sale è poi stato aggiunto alla Rotonda del Boschetto presso il Centro Civico.

«In questo momento sta nevicando copiosamente sul Carso e sulle zone più alte della città ma abbiamo già ricevuto le prime segnalazioni a Cattinara e Longera. Noi siamo pronti con le macchine e i mezzi dell'acegas da ieri. Inoltre sono presenti le pattuglie della polizia locale per monitorare le strade»

