Neve in città: nessuna chiusura delle scuole e situazione in miglioramento (FOTO)

Indetta dal Vicesindaco di Trieste, si è svolta oggi pomeriggio, nella sala Sala Emergenze della Polizia Locale, nella Caserma “San Sebastiano”, una riunione operativa cui hanno partecipato, oltre agli ufficiali della Polizia Locale, i responsabili del Piano Neve di Trieste Trasporti e di AcegasApsAmga.

La situazione generale del territorio di Trieste è risultata tranquilla. Le vie percorribili senza difficoltà. In qualche zona dell’Altipiano la neve ha attecchito costringendo gli operatori a chiudere momentaneamente le strade interessate fino alla pulizia effettuata dagli spazzaneve di Acegas. Le pattuglie della Polizia Locale stanno circolando per monitorare la situazione. Acegas informa che sono stati riforniti i centri di distribuzione del sale e riposizionati ulteriori sacchi lungo le vie più a rischio (vedi piantina allegata). La ri-salatura delle strade è attualmente in corso per prevenire fenomeni di gelicidio. Presidiate le zone adiacenti alle scuole di cui è prevista la regolare apertura per la giornata di domani.

Trieste Trasporti ha informato che, per brevi periodi, alcune linee sono state deviate ma la situazione è rientrata nella normalità a esclusione della linea 38 su via Bonomea che sta comunque per tornare transitabile. Per le prossime ore le previsioni meteo indicano attenuazione delle precipitazioni nevose, dal tardo pomeriggio, con innalzamento delle temperature. I canali social del Comune di Trieste continueranno a fornire informazioni alla cittadinanza sia per quanto riguarda la percorribilità delle strade che sull’evoluzione meteo.

