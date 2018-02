Neve sul Carso: viabilità e bus regolari, sospeso il solo Delfino Verde

«Durante tutta la notte il personale della Polizia Locale ha pattugliato il territorio per tenere sotto controllo la situazione.

Fortunatamente non ci sono problemi di alcun tipo su tutta la rete stradale del Comune». A scriverlo è il vicesindaco Pierpaolo Roberti che da ieri mattina, quando la neve è giunta sull'altipiano in anticipo rispetto alle previsioni, ha monitorato la situazione della viabilità grazie alla coordinazione del Piano Neve del Comune di Trieste, diretto dalla sala operativa della Polizia locale.

Dopo i lievi disagi di ieri, con alcune tratte della Trieste Trasporti sospese, la salatura ad opera dei mezzi di AcegasApsAmga, ha fatto si che la normalità fosse ristabilità velocemente, tanto che, nonostante neve mista a pioggia - e temperature calate a causa della Bora -, le strade sono pulite e tutti gli autobus viaggiano con regolarità.

Resta sospeso al momento solo il trasporto marittimo del Delfino Verde.