Sul Carso la prima debole nevicata (VIDEO)

Debole, ma è arrivata. La prima neve sul Carso è caduta nel primo pomeriggio di oggi 12 dicembre. A testimoniare i fiocchi sono stati i molti video apparsi sui social a Trieste. In questo, ad opera di Corrado Menucci ed apparso sul gruppo Facebook Misteri e Meraviglie del Carso, si vede la nevicata in corso ad Opicina poco prima delle 15. La neve è apparsa anche nella zona di Basovizza e in altre aree dell'altipiano carsico.