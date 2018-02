Nevica sul Carso: viabilità regolare

Aggiornamento ore 8.00 - La neve comincia a scendere con maggiore intensità e con fiocchi più grandi: non si registrano disagi alla viabilità né al servizio della Trieste Trasporti.

Una lieve nevicata è cominciata a scendere sul Carso triestino questa mattina, 12 febbraio, come da previsioni: dovrebbe durare l'intera giornata, ma non dovrebbero esserci disagi - come per le precedenti "bufere" - poichè la macchina comunale ha prontamente attivato il Piano Neve: «Altra neve in arrivo nelle prossime ore. Per ora solo in Carso, ma siamo pronti per ogni sviluppo - scriveva ieri il vicesindaco Pierpaolo Roberti -. Lunedì 12, dalle 14 alle 17, saranno aperti i centri di distribuzione sale alla cittadinanza di Opicina (centro raccolta Acegas) e Prosecco (centro civico)».

La nevicata al momento - 7.45 - è appunto lieve e i fiocchi molto piccoli, ma comincia ad attaccare sulle superfici non salate; la viabilità e il trasporto pubblico per il momento non registrano disagi.