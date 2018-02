Neve sul Carso: strade sgombre, si distribuisce il sale (FOTO - VIDEO)

«Rientrata l’emergenza odierna, da stasera alle 19 saranno operativi due spargisale per impedire la formazione di ghiaccio al suolo. Da domani mattina, invece, la salatura sarà manuale e riguarderà i marciapiedi tra gli abitati di Cattinara, Basovizza e Opicina». «Le principali strade dell’altipiano sono completamente sgombre dalla neve, tolti i mucchietti a lato, segno del passaggio degli spazzaneve. Speriamo sia passata». scrive il vicesindaco Pierpaolo Roberti sul suo profilo Facebook, dopo la bufera di qualche ora fa.

La neve infatti, che cadeva incessantemente dall’alba, è caduta poi con fiocchi più consistenti e si attaccava sulla strada, dove fortunatamente sono entrati subito in azione i mezzi spargisale.

I mezzi,come prima comunicato da Roberti, si sono diretti anche in via Commerciale alta, via Marchesetti alta e Cattinara dove la neve poteva creare problemi.

Per quanto riguarda i trasporti, Campo Romano nuovamente raggiungibile dalla linea 4. Riprende anche il collegamento marittimo con Muggia del Delfino Verde.