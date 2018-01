Da Trieste a New York: Ricky Russo racconta la Grande Mela attraverso musica, cinema e arte

Una grande passione per New York è quella che ha portato il triestino Ricky Russo, scrittore, voce radiofonica ed esperto di musica, ad organizzare da qualche anno dei tour che portano le persone alla scoperta di posti e locali che hanno segnato in città in qualche modo le storie di cantanti, gruppi e quant'altro.

Molte le persone note che hanno seguito in questi anni le visite guidate nella Grande Mela, come riportato nell'articolo di Micol Brusaferro su Born in Fvg.

Da Jovanotti a Chef Rubio fino alla Presidente Debora Serracchiani, in tanti hanno deciso di visitare New York raccontata attraverso la musica, il cinema e le serie tv, la street art, i fumetti, la storia e la letteratura da Ricky, il quale esprime grande gioia e soddisfazione nel vedere la gente felice a fine percorso.

Per informazioni la mail è rickyrusso.inorbita@gmail.com