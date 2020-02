Coronavirus, Niccolò è finalmente in Italia e il test è negativo (VIDEO)

Il test al Coronavirus che l'ospedale Spallanzani di Roma ha effettuato su Niccolò, il 17enne gradese rimpatriato ieri mattina dalla Cina è negativo. Al giovane che era rimasto bloccato a Wuhan per due volte a causa delle febbre, come riporta Ansa che ha pubblicato la nota della Direzione sanitaria dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive, toccherà adesso un "periodo di ricovero in isolamento":

Niccolò era atterrato all'aeroporto di Pratica di Mare dopo essere stato a bordo di un aereo dell'Aeronautica Militare. Ad accoglierlo allo scalo romano anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha scritto sul proprio profilo Facebook "Bentornato a casa!".