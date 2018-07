Nicolas Perossa a nove anni è campione italiano di scacchi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il triestino Nicolas Perossa (classe 2009) si è laureato campione italiano under 10 di scacchi. Dopo il terzo posto dell'anno scorso, ai Campionati giovanili under 16, e l'undicesimo posto ai mondiali in Brasile, i titoli di campione Italiano nei tempi tapid (25 minuti) e lampo (3+2Sec.) conquistati ad aprile a Chianciano.

Il titolo mancava da 15 anni a Trieste, conquistato da Giulia Tonel nel 2005, ma nella categoria under 16. La prossima tappa sarà rappresentata dai mondiali di Santiago de Compostela in Spagna, che si terranno a novembre.

