Doppio titolo per Nicole Reia: Miss Trieste si aggiudica le finali di Miss Mondo

Doppio titolo per Nicole Reia che, dopo essersi aggiudicata la fascia di Miss Trieste, ieri, 5 novembre, ha conquistato anche le finali di Miss Mondo Italia. Il concorso di bellezza che elegge la rappresentante italiana per Miss World, si è svolta all' Estetica Show la fiera dell'estetica e della bellezza. Sono state ben 22 le bellissime partecipanti che hanno sfilato in passerella a Pordenone per contendersi l'ambito passaggio in prefinale Nazionale di Miss Mondo in Friuli Venezia Giulia, un'esclusiva dell'Agenzia Mecforyou. Insieme alla bellezza ovviamente anche la moda primavera estate 2019 proposta dall' Atelier La Civetta e le creazioni di Barachino Jewels.

Nicole Reia 18 anni di Trieste è alta un metro e settantotto, occhi verdi e italo ungherese rappresenta la cultura austroungarica della sual città. Con il titolo di "Miss Mondo Vitalitys" è stata premiata Anna 18 anni di Castions, Elisa 17 anni di Fagagna vince il titolo di "Miss Mondo 2Bekini", Giorgia 19 anni di Ronchis di Latisana "Miss Mondo Gil Cagnè", Nicol 20 anni di Gorizia "Miss Mondo Caroli Hotels", Andrea di Villanova di Prata di Pordenone si aggiudica la fascia di "Miss WEB by Agricola".

Ma le occasioni non sono terminate infatti Valentina 17 anni di Pordenone vincitrice del titolo "Miss Estetica Show" sarà il volto della fiera Estetica Show per il 2019. Marta di Sacile vincendo il titolo di "Miss Emocean" diventerà la testimonial della campagna pubblicitaria internazionale dell'azienda Emocean. Anthea 17 anni di Martignacco grazie a Nuskin ha vinto un servizio fotografico per la promozione dell'azienda.

Mentre a Telefriuli a Poltronissima vedremo Maria Teresa 21 anni di Manzano.