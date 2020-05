Roma "blocca" Fedriga: i negozi non riapriranno lunedì 11 maggio 

I negozi non riapriranno lunedì, da Roma arriva il diniego da parte del ministro Francesco Bocca. la Nonostante il pressing del governatore Fedriga su Roma per la riapertura l'11 maggio, il ministro risponde con una lettera indirizzata ai presidenti di Regione, in cui chiede di rispettare le ordinanze attuali. Nella lettera si legge che: "Il ruolo delle regioni è ovviamente indispensabile e prezioso ma comunque integrativo. Le regioni - scrive Boccia - devono necessariamente intervenire con misure coerenti con i provvedimenti statali nel rispetto del principio di leale collaborazione". Si ribadisce che le aziende che riapriranno dovranno rispettare i protocolli per la sicurezza, che saranno stabiliti dalle linee guida definite dal Comitato tecnico scientifico e dall’Inail relativamente ai singoli settori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Proprio oggi - continua la lettera di Boccia, arrivata ieri, 9 maggio - l’Inail ha informato che nelle ultime due settimane ci sono stati 9000 nuovi casi di contagio sui posti di lavoro. È pertanto necessario che tali luoghi assicurino la massima tutela dei lavoratori e dei soggetti al fine di evitare di diventare i nuovi veicoli di diffusione dell’epidemia". Proprio ieri a Trieste si è svolta in piazza Unità una manifestazione con diverse centinaia di persone a favore della riapertura dei negozi.