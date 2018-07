Notte dei saldi 2018: musica, acrobati e strade piene (FOTO E VIDEO)

Una Notte dei Saldi animata da artisti di strada, déhors musicali e diverse strade chiuse al traffico, per dare modo a cittadini e turisti di ammirare senza fretta le vetrine dei negozi del centro. Sembra tuttavia che i triestini, nella sera di sabato 7 luglio, si siano concentrati nelle aree già pedonali, quali via san Nicolò e piazza della Borsa. Via Mazzini, invece, pedonalizzata per l'occasione, ha avuto una frequentazione al di sotto delle aspettative, come testimonia Cristiano, titolare di "Rustia": «Il pomeriggio è andato molto bene ma la sera è stata un po' più fiacca rispetto all'altro anno, mi ricordo un fiume di gente che riempiva via Mazzini. Abbiamo avuto molti i turisti, soprattutto sloveni, ma tanti meno croati perché stasera sono tutti a casa a guardare la partita (Russia-Croazia, Ndr.)».

Del tutto soddisfatta Linda, la titolare della boutique "Erretre" di via san Spiridione, che stima vendite al livello dell'anno scorso «Solo una "pausa" dalle otto alle nove, orario in cui la gente cena. Qualcuno ha fatto dei sopralluoghi ieri, prima degli sconti, ed è tornato a ritirare oggi, ma è normale, siamo abituati».

«Bene, soprattutto la mattina, con vendite appena inferiori all'anno scorso - considera Antonella, responsabile di "Cinti" in via san Nicolò - forse perché l'evento è slittato di una settimana rispetto al solito ed eravamo già partiti con gli sconti».

Affluenze massive soprattutto in grandi negozi e catene, Zara, Stradivarius e Kiko sono stati presi d'assalto, tanto che i titolari non hanno trovato il tempo di lasciare dichiarazioni. Tuttavia come ricorda Maurizio, titolare di Corner «non bisogna farsi ingannare dalle apparenze e chi entra non sempre compra. Da noi è stata una serata completamente sottotono». Pur parlando di una delle realtà commerciali più longeve della città, il titolare riferisce«una parabola discendente negli ultimi quattro anni, che dipende da una serie di fattori ma soprattutto dagli outlet e dalla distribuzione su internet, che rende possibili gli acquisti in qualunque momento. Così - conclude con amarezza - queste ore di apertura extra servono fino a un certo punto».

Turismo tendenzialmente in crescita, come confermato da tutti, e molto apprezzata l'apertura comunale (limitata alla Notte dei Saldi) al dehors, con la possibilità di distribuire la merce anche in un'area al di fuori del negozio. Ha saputo sfruttare questa possibilità il trio formato dalla palestra Pg 13, il punto vendita Erbolario "Segreti di bellezza" e il salone "The Factory", che hanno allestito un dehor comune in via Roma, con tanto di Dj set e casse a tutto volume. «Ci siamo conosciuti perché siamo clienti l'uno dell'altro - racconta Giancarlo, personal trainer di Pg 13 - e insieme abbiamo creato un evento all'insegna del benessere. Siamo molto soddisfatti, tutto questo non sarebbe stato possibile senza il permesso del comune. Ogni imprenditore dovrebbe essere creativo e saper sfruttare le occasioni».

Apprezzato anche il servizio Park&Bus di Trieste Trasporti, che ha permesso ai cittadini di lasciare l’automobile in alcune aree riservate e di raggiungere gratuitamente il centro città con i mezzi pubblici. «Sarebbe stato meglio - puntualizza Michele, arrivato in centro dal parcheggio di via Flavia con la 20 - se il Comune avesse pagato almeno una corsa oltre la mezzanotte, adesso chi ha usufruito del servizio dovrà correre a casa subito dopo lo shopping, senza neanche il tempo di bere una cosa in città».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati