Obbligo di mascherine all'aperto: potrebbe finire dal 4 giugno

Addio all'obbligo di mascherine all'aperto? L'ipotesi è sul tavolo della Giunta Fedriga e il governatore sta valutando l'idea di renderla esecutiva dal 4 giugno, data di entata in vigore della prossima ordinanza regionale. Lo rende noto il Tgr Fvg: il governatore sta pensando seriamente all'idea di seguire le orme del collega Zaia, visto che in Veneto l'obbligo decade già da lunedì 1 giugno. Anche se l'obbligo dovesse cadere varrebbero comunque le regole del Dpcm governativo, che prevede le protezioni anche all'aperto in caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro e nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico.

