Non rinnova il permesso di soggiorno: denunciato 32enne

Non rinnova il permesso di soggiorno e viene scoperto durante un controllo della Polizia. È successo a un cittadino serbo con iniziali G.D., 32enne domiciliato in città, che ieri sera è stato denunciato dalla Polizia di Stato per la sua presenza irregolare in Italia. Il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che sta coadiuvando quello della Questura nei servizi di controllo del territorio, ha fermato un’autovettura in piazza Garibaldi e ha identificato i tre occupanti. Dagli accertamenti effettuati è stato riscontrato che il serbo non aveva rinnovato il documento. È stato deferito alla locale Procura della Repubblica.