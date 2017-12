Non solo la nuova giudice stellata, anche un concorrente triestino a Masterchef

Da qualche edizione Masterchef non vedeva triestini in gara - in particolare dalla presenza dell'adottato libanese Maradona -, ma in questa nuova edizione, la settima, la nostra città e l'intera regione sono rappresentati degnamente dalla nuova e cattivissima giudice, degna erede di Carlo Cracco, Antonia Klugmann, chef da una stella Michelin.

Ma non solo, infatti nel corso della seconda puntata andata in onda su Sky Uno giovedì 21 dicembre, fra gli aspiranti concorrenti c'era anche il triestino Michele Sardo, che ha 35 anni e nella vita lavora sulle navi da crociera: ha partecipato con un piatto peruviano, ispirato evidentemente dalla moglie, originaria del Perù, passando il primo turno delle selezioni.

