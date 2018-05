"Nordio produce per Its Archive": Montanelli, Falina e Ciana vincono il contest

International Talent Support e il Liceo Artistico Enrico ed Umberto Nordio di Trieste hanno lanciato dal mese di marzo un percorso di collaborazione focalizzato sul fashion e sulla creatività, concretizzando un valore fondamentale della mission di International Talent Support: la formazione. All'interno di questo progetto condiviso, ITS è andato a raccontarsi agli studenti e studentesse del liceo con un partecipato incontro nella sede dell'istituto il 13 di marzo. Il giorno seguente, tre classi della sezione fashion del liceo sono state ospiti degli uffici della EVE, l'agenzia che organizza ITS guidata dalla sua creatrice Barbara Franchin, per visitare l'ITS CREATIVE ARCHIVE.

La tappa seguente ha visto il talento dei ragazzi del liceo stimolato attraverso un contest, che li ha sfidati a disegnare/immaginare un abito utilizzando i tessuti forniti da ITS, visionati e toccati con mano nella visita all'archivio. Tra tutti le idee raccolte, Barbara Franchin fondatrice e direttrice di ITS, ha scelto ex-aequo i tre progetti di Marco Montanelli, Arina Falina e Giulia Ciana. Gli abiti vincenti saranno realizzati concretamente e diverranno parte di ITS ARCHIVE l'8 giugno, giorno in cui saranno consegnati ed entreranno ufficialmente nella collezione, insieme agli oltre 220 abiti degli ex-finalisti di ITS. Ulteriore premio per i tre vincitori, sarà la possibilità di seguire da un punto di vista privilegiato, grazie ad uno speciale pass All Areas, la serata finale di ITS 2018 del 27 giugno.

«Abbiamo apprezzato moltissimo la qualità dei bozzetti presentati e l'impegno dimostrato dai ragazzi. Il briefing sottoposto agli studenti non era affatto semplice, poichè poneva dei limiti alla loro creatività con una selezione di tessuti uguale per tutti e l'obbligo di declinare nella loro proposta il tema dell'edizione di quest'anno, "So Bold, Almost Incredible"» ha dichiarato Barbara Franchin. «Siamo stati rapiti dalla sensibilità della loro ricerca e ci siamo immersi nei loro personali punti di vista sul coraggio, scoprendo cosa significa oggi per loro e quali sono gli abiti che lo rappresentano. Impossibile scegliere un unico progetto. Abbiamo quindi optato per un aex-equo: Marco Montanelli, Arina Falina e Giulia Ciana svilupperanno i loro abiti che non vediamo l'ora di accogliere nell' ITS Creative Archive. Menzioni speciali vanno anche agli splendidi progetti di Daniela Bejan della 4C e di Teodora Stojadinovic della 3C, che ci hanno entrambe impressionato per la loro maturità e bellezza».

