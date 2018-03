ITS lancia una sfida al Nordio: l'abito "più coraggioso" finirà nell'Its Archive

«35 anni fa avrei voluto frequentare questa scuola ma ho fatto ragioneria. Ho imparato ad usare i numeri ma la creatività ha sempre fatto parte della mia anima. L'idea, il sogno, la passione si possono tramutare in realtà: questo è quello che vi voglio insegnare» la creatrice di International Talent Support, Barbara Franchin, ha aperto così l'incontro tenutosi martedì 13 marzo, al Liceo Artistico Enrico ed Umberto Nordio. Un percorso, quello tra le due realtà del territorio accomunate dal focus sul fashion e sulla creatività, che proseguirà anche nei prossimi mesi. Un incontro che ha parlato anche di futuro, di professioni nel campo della moda, delle possibilità offerte da un percorso di studi nel fashion design, lasciando le porte aperte a futuri sviluppi e possibili collaborazioni.

E sono proprio gli alunni del Liceo Artistico ad essere, come dichiarato dalla Franchin, «gli ultimi custodi della manualità» e a loro il compito di immaginare e disegnare un capo, entro il 18 aprile, con i tessuti forniti da ITS. Il progetto che rappresenterà al meglio il concetto "So, Bold. Almost incredible", nome dell'edizione di quest'anno, verrà selezionato da Barbara Franchin entro il 20 aprile e verrà realizzato dal vincitore o dalla vincitrice entrando a far parte, in una cerimonia dedicata, parte della collezione di ITS ARCHIVE l'8 giugno. Ulteriore premio per chi ha concepito il progetto scelto, sarà la possibilità di seguire, con uno speciale pass All Areas, l'intera macchina ITS 2018 al lavoro nella serata finale del 27 giugno. Una sfida per i giovani creativi, lanciata per stimolare la loro fantasia e creatività.

Oltre al contest, non sono mancati altri stimoli. Infatti tre classi della sezione fashion, hanno avuto anche la possibilità di visitare nella giornata di ieri, 14 marzo, l'archivio. Nella loro visita i ragazzi del liceo Nordio hanno potuto vedere e toccare con mano i tessuti, i disegni, gli outfit realizzati, cogliendo ulteriori aspetti del percorso che porta dal concepimento alla creazione di un abito, un accessorio, un pezzo di gioielleria.

ITS CREATIVE ARCHIVE è la Riserva protetta per Talenti costruita negli anni da International Talent Support. La collezione (ospitata nelle suggestive soffitte restaurate del quartier generale di ITS) raccoglie il risultato più tangibile della ricerca continua della piattaforma creativa fin dalla sua nascita. 16000 portfolio, oltre 220 abiti, 200 tra accessori e gioielli e più di 700 fotografie digitali. Un archivio unico, autentica risorsa culturale che racconta l’evoluzione della moda contemporanea.

Questa area protetta in continuo divenire è meta per studenti, insegnanti e per giovani creativi, visitata da molte scuole ed università di tutto il mondo, e vuole continuare ad espandersi e a svelarsi. Il desiderio di ITS è quello di avere la possibilità di strutturare l'archivio stabilmente in città, in luoghi che possano ospitare anche altre idee da sempre coltivate dalla piattaforma creativa: una scuola di alta formazione, un Lab creativo, uno spazio aperto alla creatività contemporanea.