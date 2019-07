Note d'estate: tornano nei rioni i concerti del Verdi

“Note d’estate in città”, la rassegna di concerti, aperti e gratuiti, nei rioni della città, promossa dal Comune di Trieste e dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, ritorna per il terzo anno consecutivo, ampliando la programmazione, con la partecipazione de “Gli Ottoni del Teatro G. Verdi” e del “Quintetto di Fiati del Teatro G. Verdi”. Il Sovrintendente Stefano Pace e l’Assessore comunale ai Teatri Serena Tonel sono lieti di annunciare la nuove edizione di questa iniziativa molto apprezzata e ormai consolidata, che consente di portare la musica in modo diffuso sul territorio di Trieste, dando la possibilità a cittadini e turisti di apprezzare la sonorità degli “Ottoni” e dei “Fiati” in diverse location all’aperto.

Il gruppo strumentale de gli “Ottoni del Teatro G. Verdi”, composto da Massimiliano Morosini (Tromba), Simone Berteni (Corno), Domenico Lazzaroni (Trombone), Alberto Ventura (Trombone Basso) ed Ercole Laffranchini (Basso Tuba), proporrà musiche di J. Offenbach, R. Marenco, F. Lehár, R. Benatzky, N. Rota, H. Carmichael, D. Ellington, G. Gershwin, G. Miller, R. Rodgers-L. Hart, P. Anka-C. François- j. Ravaux. L'ultimo appuntamento è per mercoledì 3 luglio 2019 ore 19 – Giardino del Piazzale Rosmini, giovedì 4 luglio 2019 ore 19 - Borgo San Sergio, P.zza XXV aprile.

Il gruppo strumentale “Quintetto di Fiati del Teatro G. Verdi”, composto da Giorgio Di Giorgi (Flauto), Paola Fundarò (Oboe), Antonio Duca (Clarinetto), Claudio Verh (Fagotto) e Carlo Torlontano (Corno), eseguirà musiche di F. J. Haydn, E. Grieg, P. Mascagni, P. Ciaikovskij, J. Ibert, D. Agay. I concerti inizieranno martedì 9 luglio 2019 ore 18 al Giardino pubblico di via Giulia, e proseguiranno mercoledì 10 luglio 2019 ore 19 - Opicina Giardino Vitulli, venerdì 12 luglio 2019 ore 18 – Giardino di Piazza Hortis, sabato 13 luglio 2019 ore 19 - Barcola Fontana, martedì 16 luglio 2019 ore 18 – Prosecco, Piazza di fronte alla Chiesa.