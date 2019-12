“Sulle note di un sogno”: gran galà benefico per l’ospedale Maggiore

​“Sulle note di un Sogno”, ovvero un Gran Gala benefico, di musica classica all'insegna di un progetto solidale “mirato”, a sostegno delle necessità dei Reparti di Oncologia ed Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste, si terrà lunedì 9 dicembre, con inizio alle ore 20, nella Sala Grande del Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste.

​Il concerto, il cui ricavato andrà a finanziare una borsa di studio per la formazione di due giovani medici che, come detto, andranno poi a rafforzare i due Reparti del “Maggiore”, avrà in programma musiche di Rossini, Haydn, Mozart, Bartok e Beethoven e vedrà protagonisti l’Amadeus Adriatic Orchestra, l’Associazione Musicale Piano Suzuki e l’Accademia Lirica Santa Croce di Trieste.

​Organizzata dal Comitato “Cielo Aperto”, costituito da Rosa Balanzin e Daniela Cola, con all'attivo circa 3 anni di manifestazioni ed eventi a scopo benefico, donando tutto il ricavato agli ospedali della nostra provincia, e realizzata in questa occasione in collaborazione con l'Associazione Mozart Italia sede di Trieste, con la coorganizzazione del Comune di Trieste, il contributo della Fondazione CRTrieste e il sostegno delle Assicurazioni Generali, Banca di Credito Cooperativo del Carso-ZKB, Illycaffè, Salumificio Principe, Ferri Auto S.p.A. e il supporto del Lions Club Duino Aurisina, l'iniziativa è stata presentata oggi in Municipio alla presenza dell'Assessore comunale ai Teatri Serena Tonel e dei “vertici” rappresentativi degli enti e soggetti a vario titolo coinvolti in questa “operazione” benefica e culturale.

​Ha introdotto l'Assessore Tonel sottolineando il pieno sostegno del Comune, anche con la messa a disposizione della prestigiosa Sala Grande del “Verdi”, per un'iniziativa “così importante e significativa tale da meritare un ampio consenso e appoggio da parte di tutta la città”; rivolgendo poi un grato riconoscimento al Comitato “Cielo Aperto”, “un'associazione giovane – ha detto la Tonel – ma già ben in grado di svolgere ampiamente e con successo quel compito solidale che si è proposta come fine”.

​Comitato che, per bocca delle organizzatrici Rosa Balanzin e Daniela Cola, ha fortemente ringraziato il Comune per il rilevante appoggio garantito, l'Associazione Mozart e tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questa bella manifestazione.

​Toni di soddisfazione, condivisione e viva partecipazione agli intenti e ai contenuti del Gran Gala sono stati quindi espressi da tutti gli intervenuti: il presidente della Mozart Italia Trieste Dario Marin, ricordando che tutti gli artisti interverranno a titolo gratuito associandosi anche in tal modo allo spirito solidale della serata, il direttore artistico della stessa “Mozart” Stefano Sacherche ne ha illustrato il programma; i primari di Ematologia e di Oncologia del “Maggiore”, rispettivamente Francesco Zaja e Alessandra Guglielmi rimarcando l'importanza di donazioni che vanno, qualunque sia la loro entità, sempre a concreto e immediato beneficio delle attività dell'Ospedale e dei degenti, ricordando poi “la necessità di sostenere le alte professionalità di cui dispone la città”, in questo caso con l'ottima iniziativa di sostanziare due borse di studio mediche. E poi ancora il Sovrintendente del “Verdi” Stefano Pace che, con il direttore generale Antonio Tasca, hanno sottolineato la “bontà” dell'iniziativa, rimarcando pure l'adesione degli stessi lavoratori del teatro che, per garantire il successo della serata, interverranno pur in una giornata normalmente di riposo qual è, al “Verdi”, il lunedì. Stefan Tomsicha ricordato il sostegno della ZKB “una banca che da sempre supporta ed è vicina alle iniziative del territorio” e di Lidia Strainper evidenziare il pieno appoggio del Lions Club Duino Aurisina.

​Comune a tutti il forte auspicio e invito a tutti i cittadini ad aderire e a venire lunedì sera al “Verdi”.

​I biglietti per il Gran Gala di lunedì 9 potranno venir acquistati alla biglietteria del “Verdi” ancora domani (sabato) dalle ore 9 alle 16 e lunedì a partire dalle ore 17 oppure onlinesul circuito Vivaticket. Tutte le informazioni sullo spettacolo sul sito www.sullenotediunsogno.it.