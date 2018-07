Torna la notte dei saldi, tutte le info

Anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Trieste promuove “La Notte dei Saldi”, tradizionale appuntamento che segna l’avvio delle vendite estive, ma anche significativa opportunità per la promozione del territorio in termini di attrattività turistica, sviluppo economico e marketing territoriale e che, come noto, prevede per sabato 7 luglio, l'apertura straordinaria serale delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, che sarà accompagnata da iniziative e appuntamenti collaterali di animazione e intrattenimento.

L'occupazione del suolo pubblico gratuita

Il Comune di Trieste ricorda tra l'altro la possibilità, per le attività commerciali e per gli esercizi pubblici, di occupare temporaneamente, a titolo non oneroso, una porte di suolo pubblico antistante le rispettive attività con il posizionamento di tavolini, sedie e strutture da destinare allo stazionamento della clientela e/o per l’esposizione esterna degli articoli in vendita all’interno dei negozi, nonché degli erogatori di bevande alla spina, consentendo in ogni caso il regolare passaggio dei pedoni sui marciapiedi, ed il transito dei mezzi di soccorso in caso di necessità ed emergenza nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.

Le iniziative di animazione

Sono state autorizzate anche iniziative di animazione ed intrattenimento spontaneamente promosse in forma diffusa nelle aree pubbliche e/o realizzate dai commercianti e dagli esercenti in prossimità delle rispettive attività, nonché dagli artisti di strada registrati alla piattaforma web Strad@pertaautorizzazione e ancora attività di spettacolo viaggiante con intrattenimento per bambini.

Radio Punto Zero

Tra gli appuntamenti in programma si segnalano l'iniziativa “Il dado della fortuna” a cura di Radio Punto Zero (in prossimità della zona pedonalizzata di Corso Italia, vie San Spiridione e Roma), l'appuntamento con GB Tango Academy nella zona di Largo don Bonifacio - Viale XX Settembre, l'esposizione a cura del Gruppo 202 Crew di Trieste di una ventina di auto sportive in piazza San'Antonio e l'allestimento di uno scivolo gonfiabile in piazza Ponterosso (lato BNL)

Tutti a piedi

Sabato 7 luglio, a partire dalle ore 19.30, e fino al termine della manifestazione è prevista la pedonalizzazione di una parte del centro cittadino (vedi ordinanza allegata). In particolare sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in via Mazzini, nel tratto compreso tra le Rive e piazza Goldoni, in Piazza della Repubblica, in via Roma, nel tratto compreso tra via Machiavelli e Corso Italia, in via Imbriani, nel tratto compreso tra Corso Italia e piazza San Giovanni, in via Reti limitatamente alla corsia riservata al TPL, in via Genova, nel tratto compreso tra via Roma e le Rive, in piazza Tommaseo, in via Canalpiccolo, in piazza della Borsa, in Corso Italia, in via Diaz nel tratto compreso tra Mercato Vecchio e via dell’Annunziata, in via Cadorna nel tratto compreso tra via Felice Venezian e via Mercato Vecchio, in via di Cavana nel tratto compreso tra via Felice Venezian e via Madonna del Mare, in via Madonna del Mare nel tratto compreso tra via di Cavana e via del Bastione, via San Lazzaro (tra l’inizio dell’Area Pedonale e la via Valdirivo), via della Zonta nel tratto compreso tra via Paganini e via di Torre Bianca.

Divieti di sosta

Sempre sabato, dalle ore 15.00, sarà istituito anche il divieto di sosta e fermata con rimozione nei seguenti tratti viari: via Imbriani, nel tratto compreso tra Corso Italia e via Mazzini (solo lato civ. Pari); via San Lazzaro tra l’inizio dell’Area Pedonale e la via Valdirivo (ambo i lati); via della Zonta nel tratto compreso tra via Paganini e via di Torre Bianca (ambo i lati); via Diaz nel tratto compreso tra Mercato Vecchio e via dell’Annunziata (ambo i lati); via Cadorna nel tratto compreso tra via Felice Venezian e via Mercato Vecchio (ambo i lati); via di Cavana nel tratto compreso tra via Felice Venezian e via Madonna del Mare (ambo i lati); via Madonna del Mare nel tratto compreso tra via di Cavana e via del Bastione (ambo i lati).

Parcheggi agevolati

Si ricorda infine che, per “La Notte dei Saldi” è stata prevista una tariffa agevolata nei parcheggi Saba di Foro Ulpiano, Silos e Ospedale Maggiore (Tariffa unica: Euro 2,00 dalle ore 19 di sabato 7 luglio alle ore 7 di domenica 8 luglio).