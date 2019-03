Stretta sui mendicanti, il report delle multe di febbraio

Il Nucleo di Intervento Speciale della Polizia Locale ha reso noto il report delle azioni messe in campo nel mese di febbraio. Spiccano le 34 sanzioni ad altrettanti mendicanti, che in 29 casi si sono visti sequestrare anche i proventi. Emergono poi gli allontamenti di cinque parcheggiatori abusivi con sequestro di 60 libretti, sei venditori ambulanti allontanati perché senza licenza (alle persone è stata sequestrata tutta la merce ndr) e tre cittadini "beccati" nel gesto di gettare a terra il mozzicone delle sigarette.

Un'altra sanzione è arrivata poi per un commerciante che a Roiano esponeva la propria merce sul marciapiede. Un musicista di strada senza il necessario permesso per esibirsi è stato anch'egli sanzionato, come la persona fermata mentre stava fumando dentro alla stazione delle autocorriere di largo Santos.

Questo il report completo

34 sanzioni per mendicità con i relativi allontanamenti, in 29 casi su 34 si è provveduto al sequestro dei proventi: 1 in Combi, 1 in Goldoni, 1 in Ponchielli, 4 in Strada di Fiume, 2 in Barriera, 1 in Cavana, 7 in Battisti, 2 in Volti di Chiozza, 3 in Libertà, 2 in Carducci, 1 in Canalpiccolo, 3 in Cassa di Risparmio, 1 Giustiniano, 1 in Coroneo, 1 in Capo di Piazza, 1 in Sant'Antonio, 1 in Riva Tre Novembre, 1 in Piazza Ospitale;

1 sanzione a commerciante per merce sul marciapiede: in Largo Roiano;

1 sanzione bivacco: in Udine;

1 regolamento arti e mestieri in Hortis (persona che si esibiva senza autorizzazione)

3 reg PU per mozzicone a terra: 2 in San Nicolò e 1 in Libertà;

5 reg PU parcheggiatore abusivo con relativi sequestri (circa una sessantina di libretti in totale) e allontanamenti: 2 in Machiavelli, 1 in Giustiniano, 1 in Riva Mandracchio e 1 in Straulino;

1 L. 3/03 divieto di fumo all'interno della stazione delle autocorriere di Largo Santos

6 legge 29/05 art. 42 senza licenza pertanto con sequestro della merce e tutti con allontanamento: 2 in Sant'Antonio, 2 in Borsa, 1 in Volti di Chiozza e 1 in Unità (29 mazzetti di fiori, 4 ombrelli, 16 accendini, 2 lampade, 67 stampe)

1 legge 29/05 art. 43 (con licenza) con allontanamento in Beccherie.