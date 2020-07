Nudo e ubriaco a Barcola prende a calci i Carabinieri: arrestato

Nudo e ubriaco nella pineta di Barcola viene fermato dai Carabinieri e li aggredisce. È successo sabato 27 giugno: l'uomo, dopo essere arrivato nel luogo di balneazione, frequentato da molte famiglie, si è tolto immediatamente pantaloni e mutande, iniziando a barcollare tra gli alberi ed il lungomare di Barcola. Non è solo la calura estiva la causa di questo inatteso e scabroso spettacolo: infatti, accanto agli indumenti è stata lasciata a terra una bottiglia di Gin completamente svuotata.

L'aggressione ai Carabinieri

Qualcuno ha chiamato i Carabinieri e sul posto sono giunti immediatamente due pattuglie della Compagnia di Aurisina, che hanno cercato di far rinsavire l’uomo e convincerlo a rivestirsi. Quando i Militari hanno cercato di avvicinarglisi per farlo coprire, però, l’uomo ha iniziato ad aggredirli con spintoni, calci e sputi, motivo per cui i Carabinieri sono stati costretti ad immobilizzarlo e trarlo in arresto. Due Carabinieri sono stati medicati presso il Pronto Soccorso per i colpi ricevuti, riportando lesioni lievissime, mentre il barcollante nudista, un cittadino libico di 33 anni, richiedente protezione internazionale, è stato condotto al Carcere del Coroneo, secondo le prescrizioni del Pubblico Ministero. L'uomo dovrà perciò rispondere dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di atti osceni ed ubriachezza.