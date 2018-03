Nuova auto di rappresentanza consegnata a Roberto Dipiazza da Eurocar

«Un grazie di cuore all'Eurocar Italia a nome mio e della città per questa meravigliosa autovettura che è stata generosamente messa a disposizione per contribuire anche in questo modo al miglior adempimento del mio servizio alla comunità». Così il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza alla consegna ufficiale, stamane in piazza Unità d'Italia, da parte di Eurocar Italia srl, con sede legale a Udine, della nuova autovettura di rappresentanza del primo cittadino, una Volkswagen Arteon, ad alimentazione diesel, a costo zero fino al 28 febbraio 2019. Nell'occasione, in rappresentanza di Eurocar Italia, la consegna 'chiavi in mano' è avvenuta da parte del Direttore Generale delle sedi del Friuli Venezia Giulia, Gregor Trojer con il Direttore della sede di Trieste, Andrea Angeli. Erano presenti, tra gli altri, anche il Vicesindaco Pierpaolo Roberti con l'assessore Lorenzo Giorgi e il Direttore Generale e Segretario del Comune, Santi Terranova.

Il nuovo autoveicolo va a integrare le autovetture di rappresentanza già a disposizione. Dopo la pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune, al 31 gennaio scorso, giorno di scadenza, era pervenuta un'unica manifestazione di interesse per offrire al Sindaco una vettura in comodato d'uso gratuito in cambio di una sponsorizzazione. L'accordo prevede che sulle portiere anteriori ci sia il logo del Comune di Trieste, mentre sulle portiere posteriori sia visibile quello di Eurocar Italia, ambedue di identiche dimensioni e altezza.

Il gruppo Eurocar Italia, che opera in Friuli Venezia da oltre dieci anni come concessionaria di Audi, Porsche, Volkswagen e Skoda, conta le concessionarie di Udine, Trieste, Gorizia e Villa Vicentina, ed è tra i più grandi gruppi automobilistici della regione Friuli Venezia Giulia, con circa 180 dipendenti e un fatturato annuo vicino ai 90 milioni di euro (oltre 3.000 vetture nuove e oltre 2.000 vetture usate l’anno).





Gallery