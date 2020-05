La nuova autocertificazione per la fase due: ecco il modulo da scaricare

È disponibile il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di Polizia e può essere compilata al momento del controllo.Lo comunica il ministero dell'interno.

