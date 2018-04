Trieste Trasporti, linea 6: intensificati i collegamenti con Barcola e Miramare

L’intensificazione della linea 6 fra il centro città e Miramare, messa in campo il 25 aprile in via sperimentale, è stata un’iniziativa che ha riscosso un apprezzamento elevatissimo, a conferma di quanto sia sentita l’esigenza di una maggiore offerta di trasporto pubblico lungo la direttrice per Barcola.

A fronte di questa esperienza, per limitare i disagi ai residenti e consentire a bagnanti e turisti di raggiungere con i mezzi pubblici la pineta, la spiaggia e il parco di Miramare, Trieste Trasporti ripropone il potenziamento dei collegamenti fra largo Tomizza e il bivio di Miramare da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio. L’intervento prevede, in ciascuno dei 4 giorni, 57 corse aggiuntive rispetto alla programmazione ordinaria: il servizio sarà svolto con quattro bus da 18 metri (autosnodati lunghi) da 150 posti ciascuno e 2 bus da 12 metri e 100 posti. Nel complesso, ogni giorno ci saranno circa 8.000 posti supplementari. La prima corsa aggiuntiva partirà da largo Tomizza (via Giulia) alle ore 11:49, l’ultima partirà dal bivio di Miramare alle ore 19:02.

Si tratta, anche in questa occasione, di un’iniziativa di Trieste Trasporti che tuttavia è ancora estranea a quel contesto più ampio e strutturato, auspicato dall’azienda lo scorso 6 marzo in III Commissione consiliare, che possa riguardare anche la regolamentazione delle aree di carico e scarico, la sosta dei veicoli alle fermate degli autobus e una maggiore presenza di Polizia Locale nei fasce orarie in cui i flussi sono maggiori.