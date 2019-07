Dalla formazione al lavoro: nuove opportunità per i giovani

L’Associazione CIOFS FP FVG persegue finalità istituzionali di orientamento, di Istruzione e Formazione Professionale, di ricerca e sperimentazione finalizzate alla promozione integrale della persona. Adotta una metodologia che pone i destinatari nel contesto operativo pratico. Ispira la sua azione ai valori cristiani, allo spirito e al metodo educativo di don Bosco ed ai contributi della prassi salesiana.

L’ente è attivo sul territorio in forma di Associazione dal 1978 ma opera nel tessuto cittadino di Trieste fin dagli anni 50; da sempre lavora con particolare attenzione ai giovani, le donne e le fasce deboli. A livello nazionale l’Associazione è partner del network facente riferimento al CIOFS/FP presente con proprie strutture autonome in tredici Regioni italiane.

All’interno del percorso formativo sono previste attività di simulimpresa nella prima annualità e stage di 200 ore in aziende del territorio nella seconda annualità. Nel terzo e quarto anno le attività in azienda possono arrivare fino a 528 ore all’interno della sperimentazione duale. Le aziende coinvolte attualmente sono un centinaio. Nell’anno formativo 2018-19 sono stati sottoscritti:

- dieci contratti di apprendistato di 1° livello

- undici tirocini estivi e altri ne stanno arrivando!



Quest’anno il CIOFS, come ogni anno, non è stato solo formazione ma anche volontariato e partecipazione:

- Colletta alimentare nazionale e banco alimentare diocesano ci hanno visti partecipare con oltre 50 studenti;

- “merende missionarie”, svolta da tutte le classi, nei venerdì dei mesi di ottobre, novembre e dicembre: abbiamo contribuito all’aiuto di alcune persone in difficoltà, residenti nel territorio regionale.



Una decina di volontari tra studenti e formatori, ha dato supporto anche ad altre iniziative quali:

- i banchetti TELETHON

- “Abbiamo riso” dell’ACCRI

- la Corsa dei Miracoli organizzata dalla CARITAS DIOCESANA in qualità di volontari.



Al CIOFS puntiamo a formare “Buoni lavoratori e onesti cittadini”, adattando un aforisma di Don Bosco, ma non vogliamo rinunciare neanche all’allegria salesiana infatti, il CIOFS/FP FVG organizza anche giornate di formazione, divertimento e sport come:

- la “castagnata”, in collaborazione con il BEARZI di Udine (giornata con varie attività sportive che coinvolgono tutti gli allievi dei 2 Centri di formazione e che si conclude con una castagnata TUTTI INSIEME;

- la DON BOSCO CUP, torneo di calcio tra i 3 Centri di Formazione del Triveneto.