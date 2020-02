Nuovi concorsi in Comune: aperti 8 posti a tempo indeterminato

Il Comune di Trieste informa che è stata avviata la procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per 7 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori cat. C). Sempre tramite selezione pubblica per soli esami si selezionerà un candidato per un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario direttivo (conservatore cat. D) da assegnare al Museo del Mare.

L'avviso di selezione, con i requisiti specifici richiesti e le modalità di compilazione e presentazione della domanda, è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica entro le ore 12.00 del 16 marzo 2020.