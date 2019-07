Nuovi distintivi Polizia, SAP: "5 milioni di euro, spesa inutile"

"Con oggi sono in uso i nuovi distintivi di qualifica per la Polizia. Una spesa di ben 5 milioni di euro, voluti in primis dal Capo della Polizia e bocciati dalla stragrande maggioranza degli operatori di Polizia. Il Sap è stato da sempre contrario a questo tipo di spesa", sono le parole del segretario provinciale del SAP Lorenzo Tamaro dopo l'entrata in uso dei nuovi distintivi di qualifica con una spesa che l'esponente del SAP valuta "inutile e sicuramente non prioritaria in un momento storico dove le risorse economiche sono sicuramente insufficienti per il fabbisogno delle forze dell’ordine".

Altre priorità

"Non ci sono i capi di vestiario per tutti - continua Tamaro - e nemmeno in numero adeguato; è stato organizzato più volte, proprio dal Sap, l’acquisto a prezzo agevolato di polo e altri capi d’abbigliamento per poter permettere ai poliziotti di svolgere il proprio servizio con una divisa 'uniforme' e dignitosa. Ancora oggi, ad esempio, molti colleghi non dispongono dei nuovi cinturoni: li riteniamo più utili dal punto di vista operativo rispetto ai nuovi distintivi di qualifica. A tutt’oggi non sono stati erogati i previsti ticket, buoni pasto: non ci sono fondi per questo?"

"Efficienza straordinaria"

"Ieri - spiega il SAP -, è stato sollecitato il ritiro di questi nuovi distintivi di qualifica al fine di farli utilizzare dal 12 luglio da tutto il personale. Un'efficienza straordinaria ma solo in questo caso speciale, un’azione che sicuramente allontana il Dipartimento dal personale, invece che avvicinarlo. Chissà se tale efficienza sarà dimostrata nel trovare risorse per dare ai poliziotti di Trieste e del resto d'Italia gli strumenti e le dotazioni, in alcuni casi molto semplici da fornire, per permettere a loro di poter svolgere le proprie funzioni in maniera più efficace e dignitosa?".