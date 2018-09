Da oggi, 21 settembre, sono stati finalmente accesi i nuovi semafori di via Valdirivo e via Milano, all'incrocio con via XXX Ottobre. Niente più code e rallentamenti a causa del passaggio dei pedoni. Sul posto, a monitorare la situazione, la Polizia locale e gli operatori dell'AcegasApsAmga che si sono occupati dell'accensione.