Nuovi tablet per la Polizia: controlli più efficienti e rapidi

Controlli in strada più efficienti e rapidi grazie alla dotazione di tablet dotati di geolocalizzazione e di accesso agli archivi di Polizia per gli equipaggi delle Volanti. Si tratta del sistema Mercurio-Sdi Mobile elaborato dal Servizio controllo del territorio della Direzione Centrale anticrimine della Polizia di Stato già in uso in altre Questure.

Questa mattina il questore Fusiello, assieme al dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha dato il via alla distribuzione dei 12 tablet (intanto alle Volanti e poi anche alle specialità e commissariati distaccati) che permetteranno un incremento dell’attività di monitoraggio sia delle persone che dei veicoli, dando la possibilità agli operatori di velocizzare i controlli su strada e consentendo un’efficace integrazione informatica con la Sala Operativa.

In particolare sarà possibile visualizzare, su una mappa interattiva, gli equipaggi impegnati nel controllo del territorio e fornire agli operatori di volante tutte le informazioni sull’intervento da eseguire direttamente con un messaggio dedicato sul tablet; inoltre, per esempio, gli operatori potranno inviare foto alla Sala Operativa per un più veloce riconoscimento del soggetto fermato o accedere alla motorizzazione civile per risalire alla "storia" assicurativa e le revisioni di un veicolo fermato.