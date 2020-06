Nuovo caso di Covid 19 all'Itis: è ancora lockdown dopo la "riapertura" ai parenti

Nuovo caso di Coronavirus all'Itis: si tratta di una signora ultraottantenne che aveva già contratto la malattia in passato ed era stata dichiarata guarita già in maggio, dopo due tamponi negativi. La conferma è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, e la signora era ospite del reparto "Ciclamino" nella struttura di via Pascoli quando ha avuto un malore. Le visite dei parenti erano ripartite da pochi giorni con tutte le cautele e le regole anti contagio, ora la struttura è nuovamente in lockdown almeno fino a domenica 21 e i 59 ospiti della sezione sono stati testati, insieme al personale. Si attendono i risultati già oggi, probabilmente in serata.

La notizia è stata confermata dall'ufficio stampa dell'Itis, che ha dichiarato come "La signora, dopo i due tamponi negativi del 9 e 11 maggio, era stata monitorata costantemente, così come tutti gli ospiti della struttura, ed era sempre stata bene". Incertezza sulle cause della riacutizzazione considerando che la struttura aveva aperto ufficialmente alle visite soltanto domenica 14 giugno e con condizioni molto restrittive: visiera, protezioni, nessun contatto, un familiare per volta e poco tempo a disposizione. Oltre a questo, la negativizzazione della donna era stata accertata da due tamponi. Sono quindi in corso tutti gli accertamenti clinici del caso.