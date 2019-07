Valmaura: 300mila euro per nuova sede del centro civico e della VII Circoscrizione

La palazzina servizi di via dei Macelli 1 a Valmaura diventerà la nuova sede del centro civico e della VII Circoscrizione, con un investimento di 300mila euro. L'opera dovrebbe essere completata entro il gennaio 2020 e prevede la riqualificazione completa dello storico stabile degli inizi del 1900 che fu sede delle vetture tranviarie. La conferma ufficiale è stata data oggi (lunedì 1 luglio) dagli assessori comunali ai Servizi demografici Michele Lobianco, ai Lavori pubblici Elisa Lodi e al Decentramento Angela Brandi, intervenuti sul posto.

Una circoscrizione in evoluzione

Secondo l’assessore Michele Lobianco l'iniziativa si coloca in "una visione che punta a favorire sempre più i rapporti e i servizi offerti ai cittadini, in particolare, come in questo caso, in una Circoscrizione molto popolosa e in continua fase di evoluzione”. “Abbiamo molti cantieri importanti -ha detto l’assessore Elisa Lodi – sia sotto il profilo economico che sotto l’aspetto sociale e d’intervento sul territorio e questo ne è un bell’esempio. Sarà una struttura che darà una valida e concreta soluzione ad un rione e una zona molto popolosa”.

"Valmaura è popolosa quasi quanto Gorizia"

Soddisfazione per l’avvio dei lavori è stata espressa anche dall’assessore al Decentramento Angela Brandi che ha evidenziato la lungimiranza dell’intervento. “Si potrà così liberare - ha detto- la vecchia sede di via Paisiello, che era piccola, obsoleta e decentrata. Basti solo pensare che proprio la VII Circoscrizione, con 40 mila 600 abitanti, è popolosa quasi come Gorizia ed è la seconda del nostro Comune sia per numero di abitanti che per sviluppo territoriale”.

La palazzina

La palazzina servizi di via dei Macelli 1 si sviluppa con due piani fuori terra su complessivi 250 mq coperti. Al piano terrà troverà posto il centro civico con gli spazi a servizio dei cittadini e un front office. Al primo piano la sede della Circoscrizione, mentre nel seminterrato si potrà contare su un ulteriore spazio da adibire ad archivio. Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi entro la fine di gennaio 2020.