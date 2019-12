Inaugurato il nuovo infopoint nel Magazzino 26 in Porto Vecchio (FOTO)

Un nuovo infopoint per turisti e congressisti nel Magazzino 26 in Porto Vecchio, finanziato con i proventi della tassa di soggiorno, è stato inaugurato stamattina alla presenza del sindaco Dipiazza e dell'assessore al turismo Giorgio Rossi. Il magazzino conta 42mila metri quadri di solai e vedrà nei prossimi mesi la realizzazione di una sala polifunzionale al terzo piano per convegni e spettacoli. Previsto anche un 'Convention bureau' per coordinare la prolifica attività congressuale. "Abbiamo pensato al Magazzinno 26 perché qui arriveranno i mezzi pubblici per i turisti, che potranno scegliere di pernottare in città prolungando la loro presenza per visitare i siti turistici del FVG, della Slovenia e della Croazia, con cui contiamo di collaborare per 'fare rete". Presente anche la console croata Nevenka Grdinic, che ha confermato gli "ottimi rapporti" con il Comune di Trieste.

Il nuovo servizio, realizzato dal Comune in sinergia con Promoturismo FVG e i rappresentanti delle maggiori strutture ricettive della città, fornirà agli organizzatori di eventi informazioni e assistenza, sia sugli alberghi sia sui servizi in loco, fino ai contatti diretti con i fornitori della filiera. Come ha spiegato l'assessore Rossi, "dai primi mesi del 2020 l'area sarà collegata al centro cittadino con una linea di autobus 'dedicata', le vetture e i pullman potranno parcheggiare nelle vicinanze e raggiungere il centro con i mezzi pubblici". I lavori sono stati realizzati dall'Impresa di Costruzioni Cerbone Giovanni e figlio e la ditta Spazio Tre Snc, su progetto dell’architetto Barbara Bellinati, ultimati in tempi strettissimi.