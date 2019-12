Arriva il nuovo infopoint turistico in piazza Unità

Alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza, dell’assessore comunale alla Cultura e Turismo Giorgio Rossi, del direttore di Promo Turismo FVG Lucio Gomiero e del presidente di Federalberghi Trieste Guerrino Lanci è stato inaugurato ufficialmente oggi (lunedì 23 dicembre) in nuovo InfoPoint turistico di piazza Unità d’Italia a Trieste.

Riapre in una nuova veste e in un nuovo contesto l’Info point turistico di piazza Unità - ha spiegato l’assessore Giorgio Rossi – sottolineando “il positivo lavoro svolto, frutto della collaborazione con gli albergatori e Turismo FVG” . L’obiettivo -ha aggiunto Rossi – è quello di proseguire in questa direzione, per fare ulteriori passi in avanti, lavorando in stretta sinergia con quelli che sono gli addetti ai lavori di questo importante settore. Per il giorno 30 dicembre ci auguriamo di avere anche a disposizione i locali per quello che sarà anche l’Info point turistico in Porto Vecchio, che sarà la “ciliegina” sulla torta".

Gomiero: "Trieste è il brand della promozione della regione"

Sul positivo risultato raggiunto, anche attraverso il tavolo della “tassa di soggiorno”, si è soffermato anche il direttore Gomiero, che ha evidenziato la positiva razionalizzazione degli Info point, per una presenza più attenta e continua delle nostre squadre a Trieste, che è il brand del palinsesesto della promozione della regione. Parole di apprezzamento anche dal presidente Lanci che ha sottolineato il positivo lavoro di squadra svolto in questi mesi, che sta dando ottimi frutti.

Dipiazza: "Continuiamo a lavorare insieme"

“E’ un momento decisamente buono -ha concluso il sindaco Roberto Dipiazza – la città e la regione stanno tirando dal punto di vista turistico. Continuiamo a lavorare insieme in questa direzione e a crescere e a far conoscere ancora e sempre di più Trieste”.

L’Info point turistico di piazza Unità d’Italia, al pianterreno del palazzo municipale di Trieste, è aperto con orario invernale da lunedì a venerdì, dalle 9.00-18.00; domenica 9.00- 13.00. L’orario estivo (da Pasqua a Barcolana) prevede l’apertura tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.