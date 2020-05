Nuovo record di denunce: 60 in un giorno a Trieste

Un nuovo record dall'inizio della fase due: 60 denunce nell'ambito dei controlli anti Covid 19 a Trieste nella giornata di ieri, ma per reati non collegati alle misure anti contagio. Confermato e in crescita, quindi, il trend iniziato con la nuova fase, che vede in ribasso le sanzioni per i recenti divieti ma che vede le forze dell'ordine impegnate soprattutto nella prevenzione dei "crimini comuni". Le sanzioni amministrative sono state 11 nella giornata di ieri e le persone sottoposte a controllo sono state 571. Verifiche anche per le attività commerciali, in tutto 156, nessuna sanzionata.

