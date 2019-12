Nuovi test HPV: 7500 in quattro mesi, in diminuzione i tumori alla cervice uterina

Operativo già da luglio il nuovo screening dei tumori della cervice uterina, come noto causati dalle lesioni da virus HPV. Una nuova metodologia che permette alle donne tra i 30 e i 64 anni di età di ricevere una diagnosi più efficace e tempestiva rispetto al tradizionale pap-test, e di effettuare lo screening ogni 5 anni anziché ogni 3. Con la ricerca del DNA dell'HPV è infatti possibile individuare l'infezione prima dell'insorgenza di una lesione precancerosa e, in caso di positività, si procederà con il pap-test ma sullo stesso campione raccolto nel primo screening, senza disturbare la paziente due volte. Si tratta, anche in questo caso, di una procedura semplice, rapida e non dolorosa.

Investendo oltre un milione di euro, secondo la programmazione regionale, ASUITS ha istituito a Cattinara il laboratorio unico regionale per lo screening della cervice uterina, dove confluiscono i campioni raccolti in oltre 40 strutture distribuite nel territorio regionale. Grazie alla collaborazione di tutte le aziende sanitarie del FVG e dei due IRCCS (CRO di Aviano e Burlo Garofolo), il programma cervice uterina del FVG è stato valutato ai vertici in Italia nel 2018.

Il tutto è stato presentato oggi nella sede regionale di via dell'Orologio alla presenza di Antonio Poggiana ,commissario straordinario ASUITS, Paolo Pischiutti, Direttore area Prevenzione – Direzione Centrale Salute FVG, Fabrizio Zanconati, Direttore SC. Anatomia Patologia e responsabile laboratorio unico e Francesco Gongolo della Direzione Centrale Salute FVG- programma screening FVG.

Dati confortanti quelli illustrati dal dottor Gongolo: “Ogni anno sono circa 100mila gli inviti che mandiamo alle donne del FVG, a cui rispondono tra l e 50 e le 60mila donne (il 62,5% nel 2018). Oggigiorno i cancri invasivi diagnosticati, in tutto il FVG si contano sulle dita di una mano e il dato è in diminuzione proprio grazie al sistema di screening preventivo perfezionato negli anni, perché in questa patologia la prevenzione è particolarmente importante”.

“Nei primi 4 mesi di attività – ha dichiarato Zanconati - il laboratorio ha preso in carico e gestito quasi 7500 HPV – DNA test in tutta la regione. Di questi, 370 sono stati i casi positivi, quindi meno del 5%. I referti sono stati consegnati con una media di 8 giorni dal test, il tutto anche grazie al gran lavoro di informatizzazione realizzato da Insiel”.

“Questo progetto – ha poi dichiarato Poggiana - esprime bene le linee guida della riforma sanitaria approvata ieri, che si basa sull'integrazione sociosanitaria tramite la creazione di percorsi di cura e diagnosi ben strutturati e la concentrazione di attività altamente specialistiche che necessitano alta tecnologia, come nel caso di questo ambulatorio unico”.

Con queste nuove modalità di screening percorso di diagnosi e cura è definito in maniera molto precisa, ha spiegato il dottor Pischiutti: “Il paziente deve solo seguire l'iter che viene stabilito per lui e non rischia di 'perdersi' nel percorso. La diminuzione notevole dei tumori va a beneficio sia delle persone che del sistema sanitario in generale, con una diminuzione dei costi non solo per le terapie ma anche per i test, vista la minor frequenza con cui verranno effettuati. Questa strategia, insieme alla somministrazione del vaccino, ha l'obiettivo di cancellare o ridurre a livelli minimi la diffusione dell'HPV”.