Cellulare, valigia e chiavi: gli oggetti rinvenuti a dicembre

Il Comune di Trieste informa che nel mese di aprile 2018 sono stati rinvenuti sulla pubblica via i seguenti oggetti: telefono cellulare, valigia, chiavi e varie.

Gli oggetti potranno essere ritirati dai legittimi proprietari presso presso l'Ufficio oggetti rinvenuti in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Piano ammezzato – Stanza 37, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30. Altri oggetti rinvenuti sono visibili presso la Trieste Trasporti Spa in via dei Lavoratori 2. Gli oggetti potranno venir ritirati dai legittimi proprietari presso: