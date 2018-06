"Oggi lavoro con Mamma e Papà", 40 bambini alla scoperta del lavoro dei genitori

Anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Trieste promosso l'iniziativa "Oggi lavoro con Mamma e Papà", giunta alla sua sesta edizione, è svoltasi questo pomeriggio (lunedì 11 giugno) al Civico Museo di Storia Naturale di via dei Tominz 4.Nei rinnovati spazi del Museo -presente anche l'assessore alle Risorse umane Michele Lobianco- i figli dei dipendenti comunali, una quarantina di bambini e ragazzi coinvolti, hanno avuto l'occasione di conoscere e approfondire aspetti legati al lavoro dei propri genitori, in un clima costruttivo e familiare, che punta sempre più a favorire le pari opportunità e a migliorare le condizioni di benessere organizzativo sul posto di lavoro.

Promossa dall'Assessorato alle Risorse Umane e Benessere Lavorativo, in collaborazione con il Servizio Museo e Biblioteche, l'iniziativa si è rivolta e ha coinvolto i dipendenti comunali e i loro figli di età scolare (scuola primaria) proponendo anche una serie di laboratori e giochi che hanno animato e vivacizzato un bel pomeriggio al Museo.

Ringraziando tutti coloro che si sono prodigati per il buon esito dell'iniziativa, l'assessore Michele Lobianco ha voluto sottolineare «la validità di questo 'momento speciale', che ha permesso a molti dipendenti comunali e ai loro figli di condividere uno spazio istituzionale nuovo, andando alla scoperta, in questa occasione, del Museo di Storia Naturale e delle sue nuove sale, tra fossili, dinosauri e squali, attraversando anche ambienti naturali del nostro territorio ricreati artificialmente come la grotta ed il prato». «Al di là dell'aspetto didattico -ha concluso Lobianco- è stata un'opportunità in più per far vivere e crescere il rapporto genitori-figli anche all'interno del posto di lavoro, che diventa un ulteriore preciso segnale di quanto questa amministrazione tenga e dia valore alla famiglia e alla crescita delle generazioni future».