Oktoberfest, birra a fiumi fin dal mattino (FOTO)

La festa è iniziata anche a Trieste. Fin da questa mattina centinaia di persone si sono riversate in città e hanno iniziato la giornata con una birra fredda per colazione.

In molti come ogni anno si sono ritrovati fuori dallo storico buffet L'approdo di via Carducci, t-shirt a tema e bicchiere in mano.

Numerosi i locali che in questi giorni propongono eventi a tema con serate musicali e gadget e magliette omaggio ai bevitori più assetati.