Lingua e cultura portoghese: la magia del Portogallo a Trieste

Vuoi trasferirti in Portogallo? Visitarlo? Imparare il portoghese? Se non sai da dove cominciare, Olá Lisboa fa per te. E' nato infatti a Trieste, a due passi da piazza Goldoni, in via Silvio Pellico 1 , un piccolo centro dedicato alla cultura portoghese dove poter imparare la lingua ed ottenere tutte le informazioni e dritte necessarie per prepararvi al meglio.

Nancy e Giulia

Pessoa, Amalia Rodriguez, de Oliveira . Bastano pochi nomi per farci pensare al fascino e alla cultura che custodisce il Portogallo. Destinazione perfetta per gli amanti del surf, è anche la terra dove i monumenti e le vie si colorano di blu con gli azulejos. Un Paese che sa come riscaldarci il cuore e lo sanno anche le due ideatrici del progetto: Nancy, portoghese d'origine e triestina d'adozione, e Giulia, triestina con il Portogallo nel cuore. Un mix decisamente perfetto.

"Mio padre è un grande esperto e appassionato di tutto ciò che riguarda Portogallo. Sono praticamente cresciuta con il fado. Innamorarmi di questo Paese è stato piuttosto naturale" ha detto Giulia. "Dal 2002 ho visitato Lisbona almeno una volta all'anno, fino a che, nel 2015, sono andata a fare un workaway in un ostello a Tomar, una delle tappe del Cammino di Santiago di Compostela , e ci sono rimasta per ben tre anni".

Lisbona e Madeira

"Durante la mia permanenza ho aiutato molte persone che, per diversi motivi, volevano avere informazioni sul Portogallo. Lisbona, in particolare, dal 2015 sta vivendo un grande exploit, e in pochi anni è diventata una delle mete più ambite da giovani, imprenditori e turisti. Così - ha aggiunto -, quando sono tornata in Italia, ho deciso di mettere il mio sapere a disposizione di tutti per poter dare un supporto a 360 gradi, partendo ovviamente dai corsi di lingua portoghese". Olá Lisboa quindi, oltre ad aiutarvi a conseguire la certificazione linguistica di portoghese europeo CAPLE, vi fornirà anche consulenze per visitare, vivere, lavorare o studiare in Portogallo. E se Giulia è specializzata in tutto ciò che riguarda Lisbona, Nancy sarà a vostra disposizione per farvi innamorare di Madeira (nota ai più come isola natale di Cristiano Ronaldo).

"La nostra non vuole essere solo una scuola dove imparare la lingua, ma un vero e proprio ponte tra culture diverse. Vogliamo che sia un progetto vivo, proprio per questo abbiamo in programma numerosi eventi, concerti, cene e molto altro" ha concluso. Nell'attesa, vi consigliamo di dare un'occhiata alla loro pagina Facebook, dove troverete moltissime chicche e curiosità sul Portogallo.

Gallery