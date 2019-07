Olimpiade delle Clanfe, neanche la grandine ferma la XII edizione

Neanche la grandine ha fermato la dodicesima edizione all'Olimpiade delle Clanfe. Davanti a centinaia di persone che hanno preso d'assalto lo stabilimento Ausonia a Trieste, la gara di tuffi più colorata di tutto il Friuli Venezia Giulia ha premiato, al di là della classifica di categoria, tutti i 176 iscritti.

Ad essere incoronato come re delle clanfe è stato Federico Delconte che ha strabiliato il pubblico con un'esibizione capace di convincere la severa giuria dei giochi triestini. A vincere la corona femminile è stata Virginia Del Santo , mentre l'ambitissimo premio Morbin è andato a C-Team da Padova (18 persone) .



"Un'edizione epica - così ha commentato Mauro Vascotto, padre dell'Olimpiade - visto che mai avevamo interrotto e ripreso i tuffi. La pioggia, i fulmini e la grandine non ci ha fermato neanche quest'anno".

Secondo Vascotto "è un bel segnale, l'olimpiade rappresenta un evento collettivo, dove tutti fanno parte della stessa festa".



Il maltempo ha scoraggiato qualche decina di partecipanti, che pur risultando iscritti non si sono presentati all'appuntamento con il trampolino. Molti i volti noti visti all'Ausonia, come il tuffatore della nazionale Gabriele Auber, l'attore triestino Giulio Cancelli e Flavio Furian, intervenuto in veste de "la boba de Borgo". Un'edizione che ha superato se stessa ancora una volta, confermando come i tradizionali tuffi triestini siano capaci di mettere d'accordo veramente tutti. Anche le nuvole minacciose.

Gallery