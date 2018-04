Teatro, la triestina Daniela Barcellona si aggiudica l'Olivier Award

Si è aggiudicata l'Olivier Award – il più importante premio inglese per il teatro – il mezzosoprano Daniela Barcellona, unica italiana tra i vincitori di quest'anno. La cerimonia di premiazione si è tenuta alla Royal Albert Hall di Londra domenica 8 aprile. Il riconoscimento le è stato assegnato insieme al mezzosoprano americano Joyce DiDonato nella categoria “Outstanding achievement in opera” (Eccezionale risultato in un'opera) per la loro interpretazione nella Semiramide di Rossini, andata in scena alla Royal Opera House di Londra nel novembre 2017, con la direzione di Sir Antonio Pappano e la regia di David Alden. Anche lo spettacolo nel suo complesso ha vinto l'Olivier Award nella categoria “Best new opera production” (Miglior nuova produzione operistica). Joyce DiDonato e Daniela Barcellona nel capolavoro serio di Rossini hanno interpretato rispettivamente il ruolo di Semiramide e di suo figlio Arsace.

Il mezzosoprano di Trieste tornerà a cantare il ruolo di Arsace alla Bayerische Staatsoper di Monaco nel giugno 2018 con la direzione di Riccardo Frizza e a Bilbao nel febbraio 2019 con la direzione di Alessandro Vitiello. Ha anche recentemente inciso l'opera nella versione integrale, diretta da Sir Mark Elder, per l'etichetta inglese Opera Rara: l'uscita del cd è prevista nel luglio 2018.