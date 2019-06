Insulta il personale della Trieste Trasporti sulla 4: denunciato

Insulta e alza la voce contro l'autista e un addetto della Trieste Trasporti sulla linea 4 e viene denunciato dalla Polizia per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale. È successo ieri sera (lunedì 10 giugno) a un 27enne nigeriano, S.O., residente a Trieste. A suo dire un bus della linea 4 aveva lasciato il capolinea in anticipo, motivo per il quale vi è salito alla fermata successiva dopo averlo rincorso.

Una volta a bordo ha iniziato a protestare con l’autista in un crescendo di aggressività e non ha desistito nonostante i suggerimenti di altri utenti. Il conducente ha fermato il bus e ha richiesto l’intervento di un addetto della Trieste Trasporti, il quale, una volta sul posto, è stato oltraggiato, così come l’autista. Gli operatori della Volante hanno identificato il giovane e, ricostruito l’episodio, lo hanno denunciato.