Omicidio di Gretta: il novantenne si dichiara innocente

Tarlao si dichiara innocente

Il quasi novantenne Luciano Tarlao, sospettato per l'omicidio avvenuto una decina di giorni fa a Gretta continua a ribadire di essere innocente.

Come riportato dall'Ansa è però intorno a lui che si stanno concentrando le indagini per l'omicidio del coinquilino Mauro Vazzano, ucciso nel sonno con un'arma da taglio, con il cadavere del quale Tarlao ha convissuto per una settimana.

Fermo e Carcere

Il Gip del Tribunale di Trieste Giorgio Nicoli ha svolto venerdì 17 agosto l'interrogatorio di convalida nel carcere del Coroneo ed alla sua conclusione ha confermato il provvedimento di fermo, mentre ieri ha deciso che Tarlao rimarrà in carcere, sciogliendo la riserva sulle misure cautelari.