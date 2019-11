Omicidio in via del Veltro, indagata la compagna di Foti

La compagna di Libero Foti, l'uomo ucciso e trovato in un sacco nero in via del Veltro il 2 novembre, ha confessato. Secondo la ricostruzione fatta dalla Squadra Mobile coordinata dalla Procura di Trieste, tutto sarebbe avvenuto al culmine di una lite scaturita perchè la vittima si sarebbe opposta alla sua partenza in Ucraina.

I fatti

Era, infatti, la sera del 2 novembre scorso quando era stato segnalato da alcuni condomini dello stabile di via del Veltro n.45 che non si avevano notizie dell'uomo da diversi giorni. Una volta giunti sul posto gli Agenti della Volante con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, hanno raggiunto il balcone dell’appartamento sito al terzo piano facendo la macabra scoperta: sul pavimento del poggiolo, accostato al parapetto, si trovava la sagoma di un corpo umano, avvolto in una coperta. Immediatamente sono intervenuti sul posto il P.M. di turno, gli uomini della Squadra Mobile, gli agenti del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ed il medico legale.

Per entrare all’interno dell’appartamento, si è reso necessario forzare, poiché chiusa dall’interno, la porta finestra che dal balcone consente l’accesso al soggiorno; chiusa e senza segni di effrazione anche la porta blindata dell’appartamento. I vari ambienti della casa sono, da subito, apparsi puliti ed in ordine: il cestino dei rifiuti vuoto e col sacco appena cambiato, il letto rifatto, oggetti e suppellettili a posto; nulla faceva pensare ad una colluttazione. Anche la salma era composta, adagiata in terra supina e accostata al parapetto, coperta da un plaid e avvolta in un copriletto in pile; sotto, il corpo chiuso in sacchi in plastica neri per l’immondizia, la testa all’interno di un altro sacco nero tenuto bloccato da un paio di collant applicati a mo’ di cappuccio e stretti intorno al collo. L’involucro era assicurato da più giri di nastro adesivo trasparente. Il corpo aveva in dosso il pigiama e la giacca da camera.

Le indagini

Sono state così avviate immediate indagini finalizzate alla individuazione del colpevole, alla ricostruzione dell’evento ed alla ricerca di tracce pertinenti al reato. Le prime testimonianze hanno consentito di stabilire un primo dato certo: nel corso della prima mattina di sabato 12 ottobre i vicini di casa avevano sentito dei rumori e delle grida dall’appartamento di Libero Foti, poi il silenzio.

Nel corso delle indagini è stato accertato che la convivente dell’uomo, proprio nella stessa giornata, intorno alle 14.00, era partita dall’aeroporto di Venezia con volo diretto a Kiev e che il cellulare della vittima aveva smesso di comunicare proprio in quella data. Inoltre è stato accertato che la donna aveva raggiunto l’aeroporto di Venezia con un mezzo GoOpti, che aveva fatto la spesa pochi giorni prima del 12 ottobre, acquistando, tra l’altro, anche sacchi neri per l’immondizia e che aveva acquistato il biglietto aereo in data 25 settembre; niente di rilevante dall’analisi dei movimenti bancari che consentiva di verificare che non c’era stato alcun movimento anomalo sul conto del Foti.

Escluso, pertanto, il movente economico, posto che, peraltro, sono stati rinvenuti anche il portafogli dell’uomo con il bancomat e una somma di denaro di denaro in contante, le indagini si sono concentrate sulla ferma volontà della donna di lasciare Trieste, nonostante il Foti si fosse opposto a ciò. L’analisi della scena del crimine, effettuata anche grazie all’ulteriore sopralluogo svolto dal Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Padova che – tra l’altro – aveva consentito di repertare tracce di sangue rilevate con le luci forensi, ha permesso di affermare che quella mattina si era verificata una discussione tra i due conviventi degenerata nell’aggressione in danno del Foti, il quale è stato poi soffocato con un sacchetto nero dell’immondizia, colpito con un fendente non penetrante al collo ed alla mano, verosimilmente dopo la sua stessa morte, chiuso in sacchi neri di grandi dimensioni, “imballato” con del nastro adesivo trasparente, avvolto in delle coperte e, poi, accostato all’esterno del poggiolo nella speranza che tale sistemazione potesse ritardare le esalazioni dovute alla decomposizione e, pertanto, la scoperta del cadavere. Peraltro, durante le perquisizioni effettuate nell’appartamento dagli investigatori della Squadra Mobile sono stati rinvenuti non solo sacchi dell’immondizia neri ripiegati e conservati in un cassetto del soggiorno, ma anche un rotolo di nastro adesivo trasparente all’interno di un mobile della medesima stanza. Alcune tracce di sangue erano ben visibili sulla parte bassa della tenda presente, quasi a testimoniare che in quella zona era stato preparato il corpo ormai esanime; per il resto, l’appartamento era in ordine.

La confessione

Considerato che la donna, affetta da gravi patologie, potesse essersi recata nella città di Čerkasy, in Ucraina, atteso che aveva manifestato a più persone la ferma volontà di raggiungere la propria figlia per attendere il decorso della malattia, è stato– per il tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma – di verificare se fosse reperibile in quel centro, dove poi effettivamente veniva localizzata e dove tutt’ora risiede.

Nel corso di un primo contatto telefonico del 13 novembre scorso, la donna ha confermato al P.M. titolare del fascicolo di indagine ed agli investigatori della Squadra Mobile, di avere ucciso il suo compagno, specificando di avere agito per respingere dei tentativi dell'uomo di colpirla con un coltello, poiché si opponeva alla sua partenza, proprio intorno alle ore 5.00 del 12 ottobre. Dopo avere attinto l’uomo in testa con una bottiglia, lo ha soffocato, chiuso in alcuni sacchi neri e, dopo averlo avvolto in alcune coperte per meglio spostarlo sul pavimento, lo ha sistemato sul poggiolo. Le dichiarazioni sono state ribadite dalla donna in altra chiamata effettuata nella mattina del 21 novembre alla presenza del legale di fiducia, del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria intervenuta.