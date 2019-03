Abbandona l'amico gravemente ferito dopo lo schianto, arrestata

È stata arrestata con l'accusa di omissione di soccorso, fuga e lesioni personali stradali gravi la 44enne triestina che la notte di lunedì 4 marzo, dopo essersi schiantata contro un palo della luce con la sua Fiat Punto, ha abbandonato in gravi condizioni il passeggero che viaggiava assieme a lei. La Polizia Locale è riuscita a rintracciarla e a formalizzare la flagranza di reato.

I fatti: è l'una di notte e (niente) va bene

È quasi l'una di notte di lunedì 4 marzo e una Fiat Punto sta percorrendo via Flavia in direzione Muggia. Ad un certo punto il mezzo, alla cui guida c'è la 44enne, sbanda e finisce addosso ad un palo della luce. Il passeggero rimane ferito gravemente ma la donna abbandona la macchina e se ne va, lasciando l'amico 43enne sul posto.

L'amico viene intubato e portato a Cattinara

La scena viene osservata da diversi testimoni che chiamano immediatamente i soccorsi. Il 118 arriva sul posto e intuba immediatamente il passeggero, trasportandolo all'ospedale di Cattinara dove rimane in prognosi riservata. La Polizia Locale va alla ricerca della donna e dopo circa tre ore la rintraccia in stato confusionale. Ferita anche lei, viene condotta al Pronto Soccorso di Cattinara e successivamente portata in caserma. Il Magistrato ha concesso gli arresti domiciliari.