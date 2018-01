"Omofobia a Scuola: Impegnarsi per il Cambiamento", evento contro il bullismo omofobico

Sabato 13 gennaio alle ore 15, presso il caffè letterario Lettera viva a Trieste, in viale XX settembre n. 31 B, si terrà l’incontro "Omofobia a Scuola: Impegnarsi per il Cambiamento", per presentare il progetto “A scuola per conoscerci”, nato nell'anno scolastico 2009/2010 e giunto quest'anno alla sua nona edizione, con più di 11.000 studenti/esse coinvolti/e di 30 scuole medie e superiori della regione. Il progetto è proposto da Arcigay e Arcilesbica FVG, insieme ad una rete di 25 scuole della regione per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo omofobico e transfobico. Il progetto è finanziato con 15.000 euro dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come progetto speciale ai sensi della L.R. 2/2006.

Nel corso dell’incontro le psicologhe e i responsabili del progetto illustreranno le caratteristiche del fenomeno e gli strumenti che il progetto propone per affrontarlo e prevenirlo. Sarà inoltre dato spazio al ruolo molto importante che in questo progetto hanno i volontari e le volontarie, ragazze/i LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) che nelle classi portano le loro esperienze e progetti di vita, per far conoscere agli studenti cosa significa oggi in Italia e nella nostra regione essere persone omosessuali.

Durante l'incontro verrà inoltre presentata la nuova guida del progetto, rivolta a studenti, genitori, insegnanti: uno strumento di facile consultazione per comprendere il fenomeno del bullismo omofobico e per avere a disposizione conoscenze utili per affrontarlo.