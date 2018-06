Open day all'Area di ricerca: 11 percorsi a scelta per tutte le età

Medicina, nanotecnologie, nuovi materiali, realtà virtuale, e molto altro ancora: l’Open Day del quarantennale di Area Science Park, in programma il 16 giugno, si propone ai curiosi della scienza che stanno rispondendo con entusiasmo. In pochi giorni hanno già superato quota cinquecento le prenotazioni al call center attivo fino al 15 giugno dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 / 14.00-18.00, telefonando allo 040 9651157 o scrivendo a openday@areasciencepark.it. L’Open Day prevede 11 percorsi a scelta nei campus di Padriciano e Basovizza ma anche laboratori e attività collaterali per i più piccoli, coinvolgendo una trentina di laboratori e imprese su temi che vanno dalla e molto altro ancora. Nel dettaglio queste le attività dedicate ai bambini.

Openday@nido – Piccoli percorsi esperienziali

a cura del Nido d’infanzia aziendale di Area Science Park Età: dai 18 mesi ai 6 anni

Batteri insetti e piccoli esperimenti per tutti i gusti

a cura di ICGEB – International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology. Età: dai 6 agli 8 anni

Wg4jr – giovani ricercatori crescono

a cura di Shoreline Soc. Coop. Età: dai 8 ai 11 anni

Labirinti del coding – laboratori e giochi di programmazione

- Scopri l’isola di ELASTILET, a cura di Promoscience. Età: dai 8 ai 14 anni

- Costruisci il tuo labirinto con scratch, a cura di Gruppo Pragma. Età: dai 7 agli 12 anni

The coding box

a cura di Today in Town. Età: 4 – 7 anni

Betta e gli scienziati pazzi

storie, racconti e giochi/esperimenti con la luce, cura di Elettra Sincrotrone

Alla riuscita dell’Open Day potranno contribuire anche gli studenti dell’Università di Trieste, partecipando come volontari nell’accoglimento e informazione dei visitatori. Le ore di attività svolte concorreranno all’acquisizione di un Credito Formativo Universitario (CFU). Per aderire modulo di adesione entro il 4 giugno su www.areasciencepark.it/volontariod.