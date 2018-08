Questo il lancio dell'agenzia Dire che ringraziamo.

Dalle 8 alle 16, sotto il sole, nonostante in tutto il Paese risuonino gli allarmi per l'ondata di caldo. E' l'orario meticolosamente rispettato da alcuni operai ripresi a lavorare sul tetto di un condominio di Trieste, poco prima delle 14, nel momento piu' caldo della giornata. I lavoratori erano impegnati in pieno sole, mentre all'ombra si registravano 35 gradi.