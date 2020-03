Coronavirus, ISS: "Oltre il 10% dei contagiati in FVG sono operatori sanitari"

Gli operatori sanitari positivi al covid 19 sarebbero l'11,1% del totale dei contagiati in FVG. È quanto riportano i dati pubblicati dall'Istituto Superiore della Sanità, aggiornati al 23 marzo e in continua evoluzione: sui 735 contagiati (con un'età media di 60 anni) registrati in regione in quella data, gli operatori sanitari risulterebbero 82. Il rapporto tra le persone infette nel mondo della sanità e quelli totali sarebbe quindi uno dei più alti del nord Italia. Vero è che in Lombardia si registra circa una percentuale del 13%, ma in Veneto si supera di poco l'1%, in Liguria ci si attesta intorno al 5% e in Emilia Romagna poco oltre il 6%. In Piemonte, sempre dal documento dell'ISS, risultano solo 20 operatori sanitari su oltre 4000 contagiati.

La Regione combatte giornalmente con la difficile reperibilità dei dispositivi di protezione per la necessaria tutela del personale sanitario, in prima linea nella lotta contro il virus. Proprio ieri il vicepresidente Riccardo Riccardi ha dichiarato che “Continuano ad arrivare ordini, ma sempre con quantitativi molto limitati: questa notte sono state recapitate a Palmanova 18.800 mascherine Ffp2 e 3.120 Ffp3, assieme a un carico di 1.500 tute protettive, 500 cuffie e altrettanti guanti”.

Il presidente Fedriga, in un video postato sul suo profilo Facebook, aveva dichiarato che "Il Governo ha deciso legittimamente di fare un commissariamento nazionale per l'emergenza sanità, che si deve occupare degli acquisti dei dispositivi di protezione necessari. Un centro unico di acquisti che poi smista il materiale nelle varie regioni. Capisco che l'approvvigionamento di materiale sul mercato internazionale in questo momento sia difficile, ma se non ci fossimo mossi autonomamente come Regione per vie parallele, in questo momento non avremmo avuto quasi nulla. Per fortuna abbiamo dei professionisti che sono riusciti a fare un ottimo lavoro".

Interviene in merito anche la senatrice forzista Laura Stabile, che parlando dei dati dell'ISS dichiara che la fornitura di adeguati DPI “è solo il primo passo. Bisogna dotarsi di procedure chiare e uniformi per l’intero territorio regionale, facilmente accessibili a tutti, e sostenere gli operatori attraverso un’informazione capillare e condivisa. L’ideale sarebbe attivare un portale internet regionale per dare in primis a tutti gli operatori sanitari la situazione dei contagiati e dei posti letto, superando così gli inquietanti bollettini di guerra giornalieri”.

“Con tale mezzo – continua Stabile - si darebbe ovviamente comunicazione dei protocolli aggiornati in tempo reale, oltre a poter condividere informazioni e articoli tratti dalle più importanti riviste scientifiche. Questo avrebbe il grande valore di contrastare il fenomeno dilagante delle fake news”.

